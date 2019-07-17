عمرو دياب يكشف عن بوستر و إسم ألبومه الجديد

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 02:46 مساءً - نشر الفنان المصري ” عمرو دياب ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” البوستر الدعائي لألبوم الجديد . ويحمل الألبوم الجديد إسم ” أنا غير ” .. وهو من إنتاج شركة ” Nay ” المملوكة له . وأوضح أن الألبوم من المقرر طرحه قريبا خلال الصيف الجاري . وعلق الهضبة على الصورة قائلا : ” الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب ” . facebook facebook

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