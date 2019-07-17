شاهدوا الظهور الأول لإبنة وائل كفوري.. ماذا قال عن إليسا ونوال الزغبي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 02:46 مساءً - افتتح الفنان اللبناني وائل كفوري مهرجان “أعياد بيروت” الذي يقام سنويا في لبنان وسط حضور جماهيري ضخم من محبيه.
ولأول مرة ظهرت ابنة وائل كفوري الكبرى ميشيل ضمن الحضور الذي تعدى الآلاف في حفل والدها الفنان اللبناني، ميشيل التي اتخذت لنفسها زاوية خاصة ولم تجلس مع الجمهور لتتابع الحفل وبدت مستمتعة للغاية بغناء نجمها المفضل.
ويعد هذا هو الظهور الأول لإبنة وائل كفوري حيث تعمد إخفائها عن الإعلام طويلا، وعلق وائل كفوري على حضور ابنته الحفل قائلا “تؤبر قلبي بموت عليها”.
مؤخرا، انفصل الفنان وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة ولديه من الأبناء ميشيل وميلانا.
من ناحية أخرى أحيا وائل كفوري حفلا غنائيا بالسعودية لأول مرة ضمن حفلات موسم جدة.
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