شاهد: مي عز الدين تثير عاصفة من الجدل بنشرها مجموعة من الصور الحميمية مع أحمد السعدني

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 02:46 مساءً - حسمت الفنانة المصرية مي عز الدين، بشكل قاطع حقيقة ارتباطها بمواطنها الفنان أحمد السعدني عقب عاصفة من الجدل بعد نشرها مجموعة من الصور الحميمية معه عبر حسابها على ”إنستغرام“ بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

وقالت مي عز الدين في تصريح خاص، إن أحمد السعدني من أقرب الناس إليها وصديقها الصدوق وتعزه وتقدره، ولكنها لم تتزوج منه، متابعة: ”مش كل لما أنزل صورة مع حد من صحابي أبقى تزوجته، الموضوع زاد عن حده ولازم نحترم خصوصيات الناس ولا نشهر بهم“.



وأوضحت الفنانة المصرية، أنها بمجرد نشرها صورًا جديدة مع أحمد السعدني، وجدت موجة من الانتقادات والتساؤلات والتعليقات غير المقبولة بشأن ارتباطهما، مؤكدة أن هذه التعليقات مجرد سخافات وتصيبها بالإزعاج والضجر لأنها مبنية على أباطيل وخزعبلات، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها.

ولفتت إلى أن الفنان أحمد السعدني له بيته وحياته الخاصة، موضحة أن حالة الجدل من الممكن أن تهدم بيوتًا وتفرق أسرًا. وعن إمكانية اشتراكهما في عمل واحد، قالت إنها تتمنى العمل مع أحمد السعدني؛ لأنه فنان موهوب ومقرب إليها وتقدره وتعتبره من أغلى الناس على قلبها.

وكانت الفنانة مي عز الدين هنأت مواطنها أحمد السعدني بمناسبة عيد ميلاده، خلال الساعات الماضية، ناشرة مجموعة من الصور برفقته عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، واصفة إياه بـ“عشرة العمر“؛ ما فتح بابًا جديدًا من التكهن بشأن ارتباطهما وأن العلاقة بينهما علاقة ارتباط وزواج، وعرضهما للانتقاد من الجمهور.