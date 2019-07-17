شاهدوا.. طليقة ماجد المصري تنشر صور زفافهما وتثير الجدل

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 02:46 مساءً - نشرت الفنانة منى إش إش صورًا جمعتها بزوجها السابق الفنان ماجد المصري، وذلك عبر حسابها على Instagram. علّقت “إش إش” على الصورة الأولى التي نشرتها لهما من حفل الزفاف، كاتبة: “قريبا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري”.

وردًا على الانتقادات التي وجهت لها بسبب إعادة نشرها لهذه الصور، وما الغرض منها في هذا التوقيت رغم انفصالهما منذ سنوات طويلة، كتبت: “هو المفروض إن المطلقين يقطعوا بعض؟ ولا يحترموا بعض؟ خاصة لما يكون في ولاد”. ثم نشرت فيديو عبر حسابها على Instagram، توضح خلاله هدفها من الدويتو والصور، قائلة: “الناس اللي مش عايزاني أكتب قصة حياتي افصلوا بين الدويتو وبين إنه ماجد زوجي السابق أبو أولادي.. أنا هكتب قصة حياتي الفنية التي هزت أرجاء الوطن العربي، في وقت التسعينات كنا أكبر وأقوى دويتو، وكنا الدويتو الوحيد الموجود في الوطن العربي، ووقتها كثير حاولوا يقلدونا ومعرفوش”.

يُذكر أن الفنان ماجد المصري والمطربة منى إش إش احتفلا قبل أيام بزفاف نجلهما “أحمد” بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد من أصدقائهما من داخل الوسط الفني وخارجه، في مقدمتهم الفنان أكرم حسني ولوسي ووليد منصور وبوسي شلبي ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي.

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