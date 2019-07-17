الفنان الشاب محمود محي الدين يخضع لجراحة.. شاهد صورته بالمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري محمود محي الدين، نجم برنامج “ستار أكاديمي”في موسمه التاسع، لجراحة ونشر صورة له وهو على سرير المرض بعد إفاقته من البنج.

وكشف محمود محي من خلال التعليقات أنه خضع لجراحة في الّأذن وطمأن متابعيه على صحته بعدها مؤكدًا أنه صحته جيدة،وتلقى العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا له السلامة.

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محمود محي، كان قد أعلن إعتزاله الغناء قبل عامين وسفر إلى إحدى الدول الخليجية وبعد قرار الاعتزال عاد لينشر فيديوهات بصوته لأغانيه وعدد من الأغاني الشهيرة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وطالبه متابعيه بالعودة للغناء مرة أخرى.

وكان محمود محيي قد شارك في برنامج «ستار أكاديمي»، لتحقيق حلمه وإبراز موهبته في الغناء، وبالفعل ذهب إلى اختبارات البرنامج في القاهرة، ولكن القائمين على البرنامج صدموه بعد أن أخبروه أنه كصوت مقبول لكن يجب عليه أن يخسر الكثير من الوزن إذا أراد استكمال الاختبارات والسفر إلى لبنان، وهو ما قام به بالفعل.

نجم برنامج «ستار أكاديمي»، كان قد قدم عدد من الأغاني السنجل بعد فوزه بلقب البرنامج منها «إنسانية، و يا دايب في النسيم، وشكرا للرجالة»، وغيرها.

يذكر أن محمود محي، اعتزل الغناء رغم أنه كان حلمًا سعى إليه كثيرًا وذلك بسبب ظروفه المادية التي اضطرته للعمل كموظف في قسم مبيعات بإحدى الشركات خارج مصر.