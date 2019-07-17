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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من إعلان خطبتها.. تعرف على مصمم خاتم خطوبة سارا هايلاند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد إعلان النجمة العالمية سارا هايلاند ( 28 عام ) خطبتها علي المذيع ويلز آدمز البالغ من العمر( 35 عام ) ركز الكثيرين على شكل خاتم الخطوبة الذي يتحول بعد دقائق من إعلان الخبر لمحط تركيز وسائل الاعلام من شتي أنحاء العالم .
وقد كشف موقع " جاست جيرد " أن خاتم خطوبة سارا هايلاند من الماس هو من تصميم " Lorraine Schwartz ".
يذكر أن صور التي ظهر بها ويلز آدمز وهو يقدم الخاتم لسارا هايلاند التقطت لهما علي احدي الشواطئ و في اجواء رومانسية حالمة .
خاتم خطوبة سارا هايلاند
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