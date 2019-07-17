شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "أميرة الحب" تجمع بين رنا سماحة ومحمد رفاعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتعاون المطربة رنا سماحة مع الشاعر والملحن محمد رفاعي في اغنية تحمل اسم "أميرة الحب" وهي من توزيع الموزع التركي صوات ايدوجان، حيث تتواجد حاليا في اسطنبول لتسجيل الأغنية التي تراهن عليها خلال الفترة المقبلة وتقدمها بشكل مختلف عليها خاصة أنها تتعاون لأول مرة مع شاعر وملحن حقق بحجم رفاعي حقق نجاح كبير مع عددمن مطربين مصر والوطن العربي وتتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها.

من ناحية أخرى قال الشاعر محمدرفاعي أنه يقدم رنا بشكل مختلف عن الأغاني التي قدمتها قبل ذلك خاصة أنها صوت مميز وقوي وننشر عدد من الصور أثناء تسجيل الأغنية.

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آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.