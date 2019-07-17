شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز لم تحسم الأمر حول مشاركتها في Super Bowl Halftime لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية جنيفر لوبيز محبيها و معجبيها خلال مقابلة أجريت معها مؤخراً بتحدثها حول مشاركتها في Super Bowl Halftime لعام 2020 والتي ستقام في ميامي بفلوريدا .
فقالت لوبيز البالغة من العمر ( 49 سنة ) : " نعم افكر حاليا في المشاركة بـ " Super Bowl " و الرائع أنها مقامة في ميامي ، و نحن الآن نبحث الأمر " ، و هو التصريح الذي تناقله عدد من المواقع الفنية و من أبرزها " جاست جيرد " .
يذكر أن ميامي هي مكان خاص و مهم بالنسبة لجنيفر هي وخطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز ، و الثنائي لديهما منزل هناك يقضيا الكثير من الوقت هناك .
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