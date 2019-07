شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لانتحار جد بطل "هارى بوتر" دانيال رادكليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل القصة الكاملة لإنتحار بطل سلسلة أفلام "هارى بوتر" دانيال رادكليف السيد صمويل جيرشون، حيث أكد الموقع أن جد رادكليف انتحر بسبب تعرض شركته للسرقة والتي كانت تتاجر في المجوهرات وعندما ابلغ الشرطة عام 1936، اتهمته بأنه وراء فبركة الأمر من أجل الحصول علي مبلغ التأمين وهو ما أصابه باكتئاب وكتب خطاب شرح فيه أسباب انتحاره ليستطيع أحفاده معرفة الأسباب وانه حاول بشكل كبير أن يحافظ علي ثروتهم لكنه لم يستطيع.

القصة تم تفجيرها من خلال حلقة من سلسلة حلقات Who Do You Think You Are والتي من المقرر أن تعرض في 22 يوليو الجاري، وهي الحلقة التي كشفت عن انهيار دانيال حينما شاهد خطاب انتحار جده بالصدفة، والمفارقة في الأمر هو أن الشرطة استطاعت ان تثبت صحة اقوال جده واستطاعت أن تعيد المسروقات ولكن مع الأسف كان جده قرر الانتحار ورحل عن عالمنا بالفعل وهو ما أثر بشكل كبير علي عائلته وأسرته التي عانت من حزن شديد بسبب ذلك الأمر.

وأشار التقرير الذي نشره موقع الديلي ميل أن بطل سلسلة أفلام "هارى بوتر" دانيال رادكليف لم يكن يعلم بسر انتحار جده والأسباب التي دفعته لذلك وهو ما أصابه بانهيار وبكاء شديد.

Advertisements