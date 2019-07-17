شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وأحمد فهمى يسافران إلى بلغاريا لتصوير "العارف" لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجمين أحمد عز وأحمد فهمى للسفر إلى دولة بلغاريا، عقب عيد الأضحى مباشرة، وذلك لإستئناف تصوير فيلم "العارف"، لمدة 3 أسابيع كاملة، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم أفلام رأس السنة 2020، حيث يعقد مخرج العمل أحمد علاء جلسات عمل مع أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى فيلمز وأبطال العمل، لوضع الخطوط العريضة للعمل قبل السفر، بالإضافة إلى خطة التصوير فى بلغاريا.

وتأجل تصوير الفيلم لبضعة أشهر، نظرا لإنشغال بطل العمل أحمد عز بفيلمه "ولاد رزق2" - عودة أسود الأرض المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الأضحى، كذلك لإنشغاله بفيلم "الممر"، اما النجم أحمد فهمى، كان مشغولا بتصوير مسلسله " الواد سيد الشحات".

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فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.