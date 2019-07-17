شكرا لقرائتكم خبر عن "الطبيعى يكسب".. أصالة تروى موقفا لابنتها شام مع فلاتر سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الفنانة أصالة، عن موقف حدث لها مع نجلتها شام عن فلاتر تطبيق سناب شات.

ونشرت أصالة صورتين، تجمعها بنجلتها شام عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "شامتي والحمد لله مابتحبّ الفلتر وبنفس الوقت بتحبّ تتصوّر وأنا للأسف تعوّدت عيني على الصور مع أصحابي بفلاتر كتيرة".

وأضافت : "إنّما بشوف أصدق الصور وأطيبها هي الّلي بتحبها شامتي فجرح صغير بجبيني ما بيضرّ، وميكبّ مو حلو متل العادة، كمان مو مشكلة، المهمّ الصورة حقيقيّه والحبّ كبير.

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وتابعت أصالة فى حديثها : "شامتي بحلاوة الشّام، أحلى طبيعة ربّ العالمين خلقها، شامي وطني، شامي الطبيعة الساحرة الّلي ما حدا غيّر بملامحها وبتمني تضلّها مع الطبيعة توءم".