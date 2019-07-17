صور.. فى أجواء رومانسية حالمة.. سارا هايلاند تعلن خطبتها على ويلز آدمز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية سارا هايلاند (28 عاما) خطبتها علي المذيع ويلز آدمز البالغ من العمر(35 عاما) وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام". نشرت سارا هايلاند على "إنستجرام" عدد من الصور التي التقطت لهما على أحد الشواطئ في أجواء رومانسية هائلة، حيث ظهر ويلز وهو يقدم خاتم الزواج لسارا، و قد حصدت الصور التي نشرتها هايلاند أكثر من 1.6 مليون likes خلال 10 ساعات فقط إضافة إلى سلسة طويلة من عبارات التهنئة.

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