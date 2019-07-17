تعرف على موعد حفل نجوى كرم فى الأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة نجوى كرم، حفلا غنائيا بمهرجان الفحيص، بالأردن يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس القادم، على المسرح الرئيسي، في تمام الثامنة والنصف مساء، وتقدم نجوى خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها المتميزة.
يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.
نجوى كرم
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