شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد الراحل على رضا.. شقيقيه محمود يتحدث عن أهم أعماله الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على رضا هو واحد من مؤسسي ومخرجى أفلام "فرقة رضا"، وهو الشقيق الأصغر للفنان محمود رضا، عمل كراقص في بداية الأربعينات ثم اتجه إلى الإخراج في السينما بفترة الستينيات إلى أن أصبح أحد أهم مخرجي ومصمم الرقصات بالسينما المصرية.



على رضا على رضا

وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنان الراحل على رضا يعرض ”الخليج 365” فيديو نادر لبرنامج "شموع" مع الإعلامية سهام صبرى في حوار شقيقه محمود رضا يتحدث عن أعمال الفنية المتنوعة.

وقال محمود رضا أثناء الحوار النادر: أن فيلم "إجازة نصف السنة" هو واحد من أنجح وأهم الأفلام علي رضا، بالإضافة أن معظم الأفلام التي قدمها لفرقة "رضا" أفلاما نظيفة والاستعراضات مشوقة وقدمت بشكل جديد ومختلف".



بوستر فيلم إجازة نصف السنة بوستر فيلم إجازة نصف السنة

وأضاف محمود أن علي رضا فنانًا شاملًا، عمل كراقص في بداية حياته الفنية، ثم كمساعد مخرج مع عدد من كبار المخرجين المصريين منهم فطين عبد الوهاب، حسن الأمام، ويوسف شاهين إلى أن بدأ في إخراج أول أفلامه مع فرقة "رضا" ، بعد ذلك أخرج العديد من الأفلام، أبرزها "قضية عم أحمد الذي قدم له الموسيقار عمر خيرت الموسيقى التصويرية.

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فرقة رضا فرقة رضا

وأوضح أنه لم يقف إبداع علي رضا على الرقص والإخراج وتصميم الرقصات واللوحات الاستعراضية خلال الأفلام فهو مصمم رقصة وأغنية "الأقصر بلدنا" لمحمد العزبي.