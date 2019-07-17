شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق عرض "الملك لير" فى السعودية على مسرح جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم الأربعاء، عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى بالسعودية ضمن فعاليات موسم جدة، حيث تعرض المسرحية على مدار ثلاثة أيام هى الأربعاء والخميس والجمعة، وبعدها تعود أسرة العمل إلى القاهرة يوم السبت المقبل بعد قضاء أسبوع كامل فى المملكة العربية السعودية.

واستغل أبطال المسرحية تواجدهم فى السعودية وقاموا بآداء مناسك العمرة، وبعدها أقاموا مؤتمراً صحفياً للحديث عن المسرحية وعرضها فى جدة للمرة الأولى وتفاصيل الشخصيات، كما أجروا العديد من البروفات على مدار الأيام الماضية استعداداً لانطلاق العرض.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.