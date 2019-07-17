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سمر يسري بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الإعلامية سمر يسري لجلسة تصوير جديدة، وكشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت سمر في الصور بإطلالة ناعمة ومميزة، وهي تقرأ مجلة، مرتدية فستانًا صيفيًا أنيقًا.

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ونالت الصور إعجاب الجمهور، وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت في جمالها.

الإعلامية سمر يسرى استضافت خلال برامجها "حفلة 11" المذاع عبر قناة on e، عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء، منهم هشام سليم، وإنجي المقدم، وسولاف فواخرجي، ومحمود العسيلي، وإياد نصار، وناهد السباعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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