سمر يسري بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
خضعت الإعلامية سمر يسري لجلسة تصوير جديدة، وكشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت سمر في الصور بإطلالة ناعمة ومميزة، وهي تقرأ مجلة، مرتدية فستانًا صيفيًا أنيقًا.
ونالت الصور إعجاب الجمهور، وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت في جمالها.
الإعلامية سمر يسرى استضافت خلال برامجها "حفلة 11" المذاع عبر قناة on e، عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء، منهم هشام سليم، وإنجي المقدم، وسولاف فواخرجي، ومحمود العسيلي، وإياد نصار، وناهد السباعي.
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