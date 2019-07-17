كاظم الساهر يؤجل حفله بسبب خسوف القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، تأجيل حفله المقرر في مدينة جدة السعودية، لـ 18 يوليو بدلا من 17 يوليو.
ونشر "كاظم" البوستر الدعائي للحفل، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، معلقا: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو و ذلك بسبب خسوف القمر".
يذكر أن آخر أعمال الفنان العراقي قصيدة "حدثيني"، وهي من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي.
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