كاظم الساهر يؤجل حفله بسبب خسوف القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، تأجيل حفله المقرر في مدينة جدة السعودية، لـ 18 يوليو بدلا من 17 يوليو.

ونشر "كاظم" البوستر الدعائي للحفل، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، معلقا: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو و ذلك بسبب خسوف القمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان العراقي قصيدة "حدثيني"، وهي من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي.