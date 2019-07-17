منة فضالي تكشف عن موعد عرض مسلسل "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تواصل الفنانة منة فضالي تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي"، الذي عُرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وقالت منة فضالي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنها تواصل التصوير خلال الوقت الحالي، استعدادًا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة".

وكشفت عن أن الموعد المحدد لعرض المسلسل هو بداية شهر أغسطس المقبل".

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وتجسد منة دور زوجة خائنة "كاملة"، ولديها 3 أطفال، يضطرها إهمال زوجها إلى خيانته مع مديرها، وتعاني من عذاب الضمير، وتتوالى الأحداث.

"قيد عائلي" بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هاله فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منه فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، ومحمد نجاتي، والعمل من سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال بين عائلتين تختلفان على الميراث، مما يؤثر على صلات الرحم.