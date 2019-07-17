محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة إنها تنتظر عرض مسلسلها الجديد "دولار"، على منصة نتفليكس، خلال الفترة القادمة، وهو العمل الذي يجمعها بالفنان اللبناني عادل كرم.
وأكدت "أمل"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المسلسل يعرض يوم 8 أغسطس، وروّجت شبكة نتفليكس لعرضه، من خلال نشر البوسترات الخاصة بالعمل، ومن المحتمل عمل جزء ثانٍ للمسلسل.
وتابعت: "أنا حاليًا آخذ قسطًا من الراحة بعد تصوير العمل، والحديث سابق لأوانه عن المشروعات القادمة، خاصة أن هناك مشروعات فنية لم تكتمل بعد، وسأنتظر ردود الفعل بعد عرض مسلسل دولار".
وعن غيابها عن الدراما المصرية بعد مسلسل "أبوعمر المصري"، قالت: "هذا العام لم يكن هناك غزارة في الأعمال الدرامية، وهو ما لاحظناه جميعا، وأنا أنتقي وأتأنى كثيرًا فيما أقدم".
واختتمت حديثها قائلة: "لما ييجي العرض المناسب أكيد هوافق، وخصوصًا إني بحب مصر جدًا، وأتمنى أقدم فيها حاجة قريب".
كانت هذه تفاصيل خبر أمل بوشوشة لمصراوي: أنتظر "دولار" على نتفليكس.. ولهذا السبب تغيبت عن دراما رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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