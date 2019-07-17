يحيى الفخراني وفريق عمل "الملك لير" بملابس الإحرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك المخرج مجدي الهوارى جمهوره بصورة لنجوم مسرحية "الملك لير" وهم يؤدون مناسك العمرة، وذلك أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية لعرض "لير"، ضمن فعاليات موسم جدة.

ونشر الهواري الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وتضمنت الفنان يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، أحمد عزمي، نضال الشافعي، ناصر سيف، محمد فهيم هم بملابس الإحرام، ويؤدون مناسك العمرة.

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مسرحية "الملك لير" تبدأ في السعودية اليوم الأربعاء والموافق 17 يوليو، وتستمر ثلاث ليال، وهي إحدى روائع شكسبير، من إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.

ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من النجوم من بينهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة.