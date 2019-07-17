إسلام جمال: تصوير "بلا دليل" الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل الفنان إسلام جمال حاليًا، التحضيرات الخاصة بدوره في مسلسله الدرامي الجديد "بلا دليل".

وأكد إسلام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أنه يبدأ تصوير أول مشاهده الأسبوع المقبل.

وأشاد بالسيناريو الذي كتبته المؤلفة إنجي علاء، في أولى أعمالها الدرامية كسيناريست، موضحًا أن الدور الذي يلعبه بالمسلسل مكتوب بطريقة جاذبة وممتعة.

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وأوضح أنه من الصعب كشف تفاصيل دوره في الوقت الحالي، لأنه مرتبط بكثير من الأحداث، التي تنتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 45 حلقة.

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، ومن إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.

يذكر أن إسلام جمال، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسلى"كلبش3" للنجم أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي .