تراند اليوم : صورة لممثلين مصريين تجدد الشائعات حولهما

أثار ظهور الممثلين المصريين أحمد السعدني ومي عز الدين في صورة معًا، تساؤلات حول ما إذا كانا يجهزان لمشروع زواج.

وشاركت "مي"، متابعيها صورة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" تجمعها مع السعدني، بمناسبة عيد ميلاده، الأمر الذي دفع معجبيها بلتساؤل حول وجود علاقة تجمعهما.

وأرفقت "مي" الصورة بتعليق قالت فيه: "كل سنة ‏وأنت طيب يا أغلى الصحاب".

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وكانت "مي" نشرت الصورة ذاتها مع السعدني قبل قرابة 4 أشهر، لكنها أشارت في التعليق إلى أنها لم تتمكن من رؤية "أعز أصدقائها" منذ فترة بسبب ضغط العمل.

وكان كل من "مي" و"السعدني" نفيا وجود علاقة عاطفية بينهما، مؤكدين أنهما يرتبطان بعلاقة صداقة.

ونفى السعدني في مقابلة سابقة، وجود نية قريبة للارتباط العاطفي مجددًا، ‏بعد انفصاله عن زوجته الأولى والتي رزق منها بطفلين.‏

