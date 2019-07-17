ريا أبي راشد تتصدّرُ “غوغل” بسبب صور زفافها.. كشفت عنها بعد 8 سنوات

بالرّغم من مرور 8 سنوات على زواجها، استطاعت الإعلاميّة اللبنانيّة ريا أبي راشد، تصدّر موقع البحث “غوغل”، بسبب صور حفل زفافها. ونشرت أبي راشد مجموعة صور، قالت، إنّها تكشفها لجمهورها لأوّل مرّة، احتفالًا بالذكرى الـ 8 لحفل زفافها على زوجها الإيطاليّ، الذي أقيم في روما، عبر حسابها في إنستغرام. وكشفت الصّور عن ارتداء أبي راشد فستاني زفاف، وظهورها بإطلالتين مختلفتين؛ الأولى جاءت بفستان مكشوف الكتفين، مطرز بالخرز والدانتيل، كما تركت شعرها منسدلًا مع رفعه من الجانب.

أما الإطلالة الثانية، والتي رأى البعض، أنّها بدت فيها قريبة من أسلوب دوقة ساسكس ميغان ماركل، حيث اختارت فستانًا بسيطًا يعتمد على قصّة الكشاكش مع حزام عند الخصر، واعتمدت تسريحة الكعكة المشدودة. يُشار، إلى أنّ الإعلاميّة اللبنانيّة احتفلت بزفافها يوم 15 تموز من عام 2011، على رجل أعمال إيطاليّ الجنسيّة في روما، يُدعى فاليريو، وأنجبت منه ابنتها “لولا”. وتُعتبر أبي راشد، من أنجح الإعلاميّات في الوطن العربي، حيث استضافت عددًا من نجوم هوليوود، في برنامجها الشّهير “Scoop”، كما شاركت بتقديم برنامج المواهب أرابز غوت تالنت في جميع مواسمه، إلى جانب زميلها السّعوديّ، قصي خضر.