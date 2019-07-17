شاهد: “الحب الكبير الأول والأخير”.. رسالة من ماجد المصري الى زوجته

نشر الممثل المصري ​ماجد المصري​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بزوجته بعدما نشرت زوجته السابقة صورة لهما على حسابها. وعلق المصري على الصورة موجها رسالة رومانسية الى زوجته الثانية قائلاً : “نور عيني وحياة قلبي، أنت الحب الكبير الأول والأخير، ربنا مايحرمني منك أبدا” ليحسم الجدل حول احتمال عودته الى زوجته السابقة أو اي علاقة تربطه بها من جديد. الجدير بالذكر أن آخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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