نشرت الفاشينيستا السعودية ” مودل روز ” فيديو أثناء قيامها بتحدي غطاء الزجاجة. وظهرت الموديل روز في الفيديو وهي تخرج رجلها من نافذة السيارة أثناء قيادتها فيما كان شخص ما يمسك قنينة بلاستيكية أمامها ونجحت روز في فتح الغطاء. وأثار الفيديو حالة من الجدل وقال الكثير من متابعي روز أن الفيديو تم تعديله وأنه ليس حقيقي. يشار إلى أن تحدي غطاء الزجاجة هو تحد ينشر خلاله رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة لهم وهم يفتحون زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: عارضة الأزياء السعودية “مودل روز” تشارك في تحدي غطاء الزجاجة بركلة من نافذة السيارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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