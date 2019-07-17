متخليش حد يحرقلك الفيلم.. كريم عبدالعزيز يروج لـ"الفيل الأزرق2"

روّج الفنان كريم عبدالعزيز لفيلمه "الفيل الأزرق2" قبل عرضه بالسينمات في عيد الأضحى، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قبل عرض فيلمه "الفيل الأزرق 2".

قائلًا: "متخليش حد يحرقلك الفيلم وشوفه أول ما ينزل.. احجز تذكرتك دلوقتى.. الفيل الأزرق 2 فى جميع السينمات ابتداءً من 25 يوليو"، كما نشر السيناريست أحمد مراد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بوسترات فيلمه الجديد "الفيل الأزرق2".

وظهر في البوسترات كل من: الفنان كريم عبدالعزيز ونيللي كريم بلايس السندباد البحري، وظهرت شيرين رضا في بوستر منفرد بندبة على وجهها، كما ظهرت تارا عماد ومروان يونس في بوستر منفرد، وعلق "مراد" على البوستر: "بوسترات فيلم الفيل الأزرق2 ، لا تخافوا لكن احذروا".

تبدأ أحداث "الفيل الأزرق 2"، بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د.

يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة ("غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.ويضم الجزء الثاني من "الفيل الأزرق"، نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الأحداث، الفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".