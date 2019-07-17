الجمعة.. حفل عصام كاريكا بالساحل الشمالي

يستعد الفنان عصام كاريكا لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف 2019، وذلك يوم الجمعة 19 يوليو بالساحل الشمالي، ومن المقرر

أن يقدم "كاريكا"، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور مثل:"بعد التحية، روميو، بلوتيكا"، شنكوتي".

كما يستعد "كاريكا"، خلال الفترة الحالية لطرح أحدث أغانيه، بمصاحبة المطربة نجوى سلطان، ويحمل الـ"ديو"​ عنوان "بنت جدعة"، من كلمات ​سمير زكي، والألحان لعصام كاريكا.