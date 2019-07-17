نشرت الصفحة الرسمية "أفلام زمان" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صوراً للفنانة الكبيرة سمية الألفي خلال أحدث ظهور لها. وتم التقاط الصور للفنانة الكبيرة خلال تواجدها بأحد مراكز Advertisements التجميل، حيث أعدت لها خبيرة التجميل سارة عريان احتفالية خاصة بعيد ميلادها السادس والستين، وظهرت على سمية الألفي علامات التقدم في العمر، وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهورها ومحبيها بالإعجاب والتعليقات.

يذكر أن الفنانة سمية الألفي ستحتفل بعيد ميلادها السادس والستين، يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، حيث ولدت في نفس اليوم من عام 1953. التجميل، حيث أعدت لها خبيرة التجميل سارة عريان احتفالية خاصة بعيد ميلادها السادس والستين، وظهرت على سمية الألفي علامات التقدم في العمر، وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهورها ومحبيها بالإعجاب والتعليقات.يذكر أن الفنانة سمية الألفي ستحتفل بعيد ميلادها السادس والستين، يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، حيث ولدت في نفس اليوم من عام 1953.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سمية الألفي في أحدث ظهور لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ66 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.