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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 12:52 مساءً - نشرت خبيرة التجميل ” سارة عريان ” صورا للفنانة المصرية الكبيرة ” سمية الألفي ” في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعي .
حيث التقطت هذه الصور للفنانة المعتزلة خلال تواجدها بأحد مراكز التجميل .
وأعدت لها سارة احتفالية خاصة بعيد ميلادها السادس والستين .
وظهرت على سمية الألفي علامات التقدم في العمر وخاصة مع ظهورها بدون أي مكياج أو مستحضرات تجميل .. وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهورها ومحبيها بالإعجاب والتعليقات متمنين لها دوام الصحة .
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الالفي هو فيلم تلك الأيام عام 2010 وكان هذا الفيلم بعد غياب 7 سنوات أيضا منذ مسلسل كناريا وشركاه مع الفنان فاروق الفيشاوي عام 2003 .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي .. كيف تغير شكلها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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