شاهد: كيف تحصل على احتياجك الكافي من “فيتامين د” من أشعة الشمس؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 12:52 مساءً - بيَّنت وزارة الصحة الوقت الصحيح لحصول الجسم على الطاقة الكافية من “فيتامين د” من أشعة الشمس خلال أوقات السنة المختلفة. ونصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 8:30 إلى 10:30 صباحاً، ومن الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً، خلال فصل الصيف.
أما في فصل الشتاء فنصحت الوزارة بالتعرض للشمس خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً إلى الثانية ظهراً، وذلك للحصول على الكمية الكافية من فيتامين د.
ويعد التعرض لأشعة الشمس أحد المصادر الرئيسة لحصول الجسم على “فيتامين د”، حيث نصحت الوزارة بالتعرض للشمس لمدة (10-15) دقيقة مرتين إلى 3 مرات يومياً. ويقي “فيتامين د” من إصابة الجسم بالإرهاق، وآلام العظام، وكسور وهشاشة العظام، والإصابة المتكررة بالعدوى.
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