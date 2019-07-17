بيونسيه تفوز بستة ترشيحات Emmys عن فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نجحت المغنية والمطربة الأمريكية المتألقة بيونسيه، فى حصد ستة ترشيحات فى سباق جوائز الإيمى القادم فى دورته الـ 71، عن فيلمها القصير ” Homecoming، أو العودة إلى الوطن، والذى يعرض عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية.

وعلى جانب أخر، تستعد النجمة العالمية لخوض موسم مزدحم فى سباق الجوائز خلال الستة أشهر القادمة، بعد ترشحها لستة جوائز متنوعة فى سباق الايمى، ستمكنها من المنافسة فى سباق الـ Grammys وسباق جوائز الأوسكار القادم.

وترشحت بيونسيه مسبقاً للفوز بأربعة ترشيحات لجوائز الأيمى عن ألبومها Lemonade عام 2016، إلا انها لم تفز باى جوائز، ومن المرجح مشاركتها بقوة فى الأوسكار القادم عن أغنيتها التى شاركت بها في فيلم The Lion King الذى سيصدر يوم الجمعة القادم.

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وكانت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، قد ظهرت في أحدث صورها بإطلالة لفتت بها الأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

النجمة العالمية ظهرت في الصور بـOverall تم تصميمه على شكل “أسعد الغابة” والذي يرمز إلى القوّة والعنفوان، وهما من صفات المغنية الشهيرة عالميًا.

وكانت بيونسيه قد وقّعت عقدًا بقيمة 60 مليون دولار مع شبكة “نتفليكس”، يتم عبره تنفيذ 3 مشاريع فنية له.