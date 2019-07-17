شاروخان في سلسلة رعب قريبا على Netflix

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نجم بوليوود شاروخان يستعد لإثارة تطلعات الجمهور من خلال سلسلة من الرعب التي شارك في إنتاجها من أجل منصة Netflix العملاقة.

كشفت تقارير نقلا عن مصادر أن سلسلة الرعب التي تحمل عنوان “Betaal” سيتم إنتاجها بشكل مشترك بين شركة إنتاج شاروخان” تشيليز انترتينمنت” Red Chilies Entertainment وجراف فيرما Gaurav Verma ويقوم بإخراجها نيخيل مهاجان Nikhil Mahajan.

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وكشف كذلك أن فينيت كومار سينغ وآانا كومرا يجريان في الوقت الحالي محادثات للحصول على التصريح من عمل نيتفليكس الأصلي في حين سيتم الإعلان الرسمي قريبًا.

المسلسل يتألف من 7 حلقات، وتدور أحداثه حول أربعة ضباط مخابرات هنود يعملون في قسم الاستخبارات الهندي، يواجهون العديد من المخاطر في أثناء قيامهم بنقل معلومات سرية للهند، وفي خضم الأحداث والتشويق المستمر يتم الإمساك بهم ليواجهوا مشاق إلى درجة تصل لقطع الرأس.

من ناحية أخرى، كانت شركة ديزني قد تعاقدت مع نجم بوليود، شاروخان، لتسجيل شريط الصوت الهندي لفيلم الانيمشن الشهير “الأسد الملك”، ولأول مرة بمشاركة ابنه اريان.