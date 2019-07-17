رامي عياش يشيد بقرار ملك المغرب بفصل الدين عن السياسة

رنا صلاح الدين - القاهرة -Gololy

علق الفنان اللبناني رامي عياش، على قرار عاهل المغرب الملك محمد السادس، بمنع رجال الدين من ممارسة السياسة في المغرب.

وقال رامي عياش، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “كم يحتاج الشرق إلى مثل هذه الخطوات المتقدمة لإصلاح دولنا العربية”.

وأضاف: “فصل الدين عن الدولة خطوة أساسية تضمن تقدم وإصلاح الدول، وتحمي الدين والكرامة الإنسانية.. تحية إلى ملك المغرب محمد السادس على هذه الخطوة المتقدمة والجريئة”.

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وكان أخر أعمال الفنان اللبناني أغنية “يا سكاكر السكر”، والتي طرحها مع الفنانة فيفي عبده، الأغنية من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

من ناحية أخرى أعلن الفنان اللبناني أنه عرض عليه تولي وزارة الثقافة والفنون للبنات ولكنه رفض مؤكدا أن سلطة الفنان هي أكبر من الوزير ومكانته أكبر من الوزير، فالفنان ممثل وطني لأبد الأبدين، أما الوزير يمثل حقبة بسيطة ويختفي، أما الفنان فهو مراية وطن فأم كلثوم وعبدالحليم من وقت ظهورهما إلى الآن وهما مراية مصر، وكذلك الست فيروز مراية لبنان.