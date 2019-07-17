هل ارتبطت شجون الهاجري بهذا الإعلامي؟.. صور تثير الجدل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة الكويتية شجون الهاجري جدلا كبيرا بين جمهورها بعد نشرها صورة شككت في ارتباطها عاطفيا بإعلامي كويتي.
شجون نشرت صورة جمعتها بالإعلامي الكويتي فهد العليوة، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “احتويني”.
الإعلامي الكويتي أعاد نشر الصورة على خاصية “ستوري” أيضا، ورد على شجون بقوله: “القلب بيتك”، وهو ما جعل النشطاء يتكهنون بأن هذا يعد إعلان رسمي عن ارتباطهما.
وما زاد من هذه الشكوك، أن فهد العليوة كان قد تقدم لخطبة شجون الهاجري عام 2009، إلا أنها رفضت ارتباطهما وقتها وفضلت أن يكونا صديقين.
وكان فهد العليوة قد أعلن في تصريحات إعلامية سابقة أنه عرض الزواج على شجون الهاجري عام 2009، لكنها رفضت عرضه.
حيث قال في تصريحات تعود لأكثر من عامين: “شجون اليوم أخت وصديقة عزيزة وافتخر بمعرفتها كصديقة وكفنانة وزميلة، وبالفعل عرضت عليها الزواج في عام 2009، إلا أنها رفضت طلبت مني أن نظل صديقين”.
وأضاف: ” فكرة أن نظل صديقين أسلم من فكرة الزواج، لأنه من الممكن لو تزوجنا لا نظل صديقين وهذه خسارة كبيرة لن أتحملها”.
يذكر أن شجون الهاجري كانت متزوجة من مدير أعمالها السابق أحمد البريكي، إلا أنهما تطلقا رسمياً بعد انفصالهما مرتين خلال زواجهما.
وكانا قد انفصلا في المرة الأولى بعد أن علمت أنه متزوجاً، ثم تصالحا وعادا سوياً إلا أنهما انفصلا مرة أخرى ودخلا في مشاكل مادية تخص مسلسلها “ذاكرة من ورق، ووصل الأمر للقضاء.
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