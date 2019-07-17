4 أمور دفعت حسام حسن لمعاتبة محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاتب النجم المصري حسام حسن، المدير الفني الحالي لفريق سموحة، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ووضعه في مقارنة مع نجم الجزائر رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

حسام حسن قال في تصريحات تلفزيونية: عندما يرتفع مستوى اللاعب يجب أن يكون لديه توازن نفسي فيما يخص الإشادات التي تنهال عليه، هذا الأمر بمثابة مسئولية كبيرة، خاصة عندما يحتاج إليه منتخب بلاده في البطولات الكبرى، ويجب أن يكون مثلا أعلى لجميع اللاعبين والجماهير من خلال إخلاصه في الملعب.

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مدرب الزمالك السابق أضاف، محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم ومعه الجزائري رياض محرز، بل إن صلاح تفوق على محرز في العديد من التقييمات خلال الفترة الماضية.. لكن الفارق بين صلاح ومحرز هو أن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري جعل المجموعة بالكامل في حالة إثبات وجود، أمام محمد صلاح فكان منشغلا بفرحة الجميع به سواء من الجماهير أو الإعلام.

لاعب الأهلي والزمالك السابق تابع: الراحة التي حصل عليها صلاح بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي، جعلت لديه شعورا بالتشبع ولم يستطع العودة سريعا بسبب طول الراحة، هذا الأمر مطلوب لكن كان يجب أن يكون مع الفريق بشكل أكبر لكي يلتف حوله اللاعبون.

واختتم قائلا: المنتخب المصري كان يحتاج من صلاح للعديد من الأمور النفسية قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، خاصة أنها تقام في مصر والجماهير تطالب بالتتويج بها، كان يجب أن يكون أول من يقاتل على الكرة في الملعب لكنه انشغل كثيرا بسبب بعض الأمور الأخرى.