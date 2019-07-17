حازم إمام يتعاطف مع صلاح.. ويلوم المحمدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد النجم المصري حازم إمام، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، تصرف قائد منتخب مصر أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

الجماهير المصرية كانت قد هاجمت أحمد المحمدي بسبب طريقة احتفاله مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في مباراة أوغندا بكأس الأمم الأفريقية.

حازم إمام، قال في تصريحات تلفزيونية: أحيانا عندما تكون لاعبا تشعر ببعض الحزن عندما لا تقف الجماهير معك وتقوم بمهاجمتك في المدرجات، المحمدي يعيش أجواء مختلفة خارج مصر، لكن تصرفه في النهاية خاطئ.. بالطبع المحمدي يعلم أنه أخطأ، الوقوف أمام الجماهير بشكل عام تصرف غير ذكي من أي لاعب.

لاعب الزمالك السابق استشهد حازم بما حدث معه عندما كان لاعبا قائلا: الجماهير هتفت وطالبتني بالاعتزال وعدد الجماهير كان قليلا، لكن لم أقم بتوجيه أي لوم أو إساءة لهم، من صنع اسمي وتاريخي هم الجماهير.

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كانت جماهير الزمالك عام 2007 قد قامت بالهتاف ضد حازم أمام بجملة شهيرة “كفاية يا حازم” من أجل أن يعتزل اللعب بسبب كبر سنه وتراجع مستواه.

حازم أضاف: حزين للغاية بسبب الهجوم الذي يتعرض له محمد صلاح من جانب بعض الجماهير، هناك حالة شماتة غريبة، والجميع يتحدث عن تأهل الثنائي رياض محرز وساديو ماني لنهائي أفريقيا عكس ذلك.

وتابع: لا يمكن أن يتم التقليل من صلاح بسبب ما حدث في أمم أفريقيا، في النهاية هو سجل هدفين وقاد مصر للتأهل لدور الـ16، بالطبع الأداء لم يكن جيدا مثلما كان عليه في ليفربول، لكن الظروف مختلفة.. لا يوجد وسطية في الانتقادات، لا يجب التقليل منه بتلك الطريقة.

يشار إلى أن محمد صلاح تعرض في الفترة الأخيرة لحملة انتقادات من جانب الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة احتفاله بهدفه في شباك أوغندا بالجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.