يحيى الفخراني يؤدي العمرة برفقة أبطال «الملك لير».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل الفنان المصري يحيى الفخراني، تواجده في الأراضي المقدسة في أداء مناسك العمرة برفقة عدد من النجوم.

ونشر المخرج المصري مجدي الهواري، صورة للفنان يحيى الفخراني برفقة فريق عمل مسرحية “الملك لير”، بعد أدائهم مناسك العمرة وعلق عليها بقولة : ” ما شاء الله لاقوة إلا بالله”.

ويتواجد الفنان يحيى الفخراني، في الأراضي السعودية من إجل تقديم عروض مسرحية “الملك لير”، ضمن فعاليات موسم جدة، ومن المقرر أن يقدم العرض الأول لها اليوم الأربعاء ويستمر لمدة أيام في المملكة العربية السعودية.

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مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج مجدي الهواري.

ومن المقرر أن يقوم يحيى الفخراني، بجولة عروض في بعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة والكويت هي أولى جولاته العربية.