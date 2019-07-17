صور نادرة للفنان رشوان توفيق مع زوجته الراحلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يعيش الفنان المصري رشوان توفيق حالة من الحزن الشديد بعد رحيل زوجته الثلاثاء، 16 من شهر يوليو، بعد صراع مع المرض.

رشوان توفيق تحدث عن زوجته في لقاء تليفزيوني قبل رحيلها، وقالت إنه تزوج منها عندما كانت في سن الـ 17، وكان ذلك في عام 1957، وظلت معه تسانده حتى الآن، وتوفر له الراحة والهدوء.

الفنان المصري قال إنه تعرف عليها من خلال شقيقتها التي كانت جارته، وأثناء عرض مسرحية له حضرت مع شقيقتها، فوقع في حبها، ووصفها بأنها كانت ملكة جمال.

رشوان توفيق أكد أن زوجته كانت خير سند له طوال 60 عاما، ربت أبنائه جيدا، ووقفت بجواره، ودعمته في كل قراراته، وأشار إلى أن حبه لها يزداد مع مرور الوقت ومازال يراها فتاة الـ 17.

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الزيجة التي استمرت لـ 63 عاما، أثمرت عن 3 أبناء هم “توفيق، هبة، آية”، ومنذ فترة مرضها، التي تجاوزت 3 سنوات، ظل الفنان الكبير بجوار زوجته، حتى أنه رفض عددًا من الأعمال الفنية بسبب مرضها.

وفي لقطة نادرة ظهر رشوان توفيق وهو يوقع على عقد قرانه من زوجته، وكان في مقتبل العمر، وتم تداول الصورة عبر مواقع التواصل.

وشيع جثمان زوجة رشوان توفيق، عقب صلاة العصر، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ودخل الفنان في حالة من الانهيار حزنا على رحيلها.

رشوان توفيق فنان مخضرم تجاوز الـ 80 عاما، له باع طويل في الدراما والمسرح وأيضا السينما ومن أهم أعماله: «الشاهد الوحيد، أكتوبر الآخر، الفرسان، السقوط في بئر سبع، لن أعيش في جلباب أبي، سلسال الدم، عفاريت عدلي علام»، وغيرهم.