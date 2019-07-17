ريهانا تعرض قصرها للإيجار

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشف تقرير فني عالمي نشرته جريده عالميه عن قيام النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا بعرض قصرها في لوس أنجلوس للإيجار مقابل 35000 دولار شهريا وهو القصر الذي فشلت في بيعه العام الماضي مقابل 7.5 مليون دولار أمريكي.
ومن جانب آخر تحقق النجمة العالمية ريهانا نجاحا منذ فترة لعالم الأزياء والموضة لتثبت أنها قادرة على وضع بصمتها في هذا العالم، ليس فقط بإطلاق تصميمات جديدة بل أيضا بالتواجد في هذه الأحداث المهمة.
وكانت ريهانا قد حضرت حفل إطلاق ” Fenty Pop-Up ” والذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وخطفت النجمة الشهيرة الأنظار نحوها بإطلالتها الساحرة.
والجدير بالذكر أن النجمة العالمية ريهانا أرتدت فستان ذا تصميم أنيق باللون ” الفوشيا ” وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء ” Fenty “، أما شعرها فظهرت بتصفيفة “الراستا” التي فاجأت بها الكثيرين.
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