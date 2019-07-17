فستان بيونسيه يلفت الأنظار في سهرة خاصة.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
شوهدت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، يوم الاثنين 15 يوليو، وهي تغادر إحدي أماكن السهرات الفاخرة في ساعات الصباح الأولى وكان بصحبتها زوجها النجم العالمي جاي زي، و سيث روجين .
النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، ظهرت بإطلالة براقة خطفت أنظار الكثيرين من المعنيين بالأزياء والموضة، وارتدت فستان من الحرير باللون الذهبي، و الذي حمل توقيع دار أزياء ” Dion Lee ” ووصل سعر ملابس بيونسيه ل 2665 جنيه استرليني.
وعلى جانب أخر، ظهرت بيونسيه، مؤخرا، في أحدث صورها بإطلالة لفتت بها الأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
النجمة العالمية ظهرت في الصور بـOverall تم تصميمه على شكل “أسعد الغابة” والذي يرمز إلى القوّة والعنفوان، وهما من صفات المغنية الشهيرة عالميًا.
والجدير بالذكر أن بيونسيه قد وقّعت عقدًا بقيمة 60 مليون دولار مع شبكة “نتفليكس”، يتم عبره تنفيذ 3 مشاريع فنية له.
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