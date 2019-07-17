خطوبة حلا الترك تجتاح مواقع التواصل

Jul 17, 2019 أوضحت الفنانة الشابة حلا الترك حقيقة خطوبتها خاصة بعدما انتشر الخبر بشكل واسع عبر مواقع التواصل االجاماعي تحت هاشتاغ #خطوبة_حلا_الترك ونفت حلا الموضوع من خلال تعليق نشرته في خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام. Advertisements وكتبت حلا: “يا جماعة التويتر هدوا اللعب شوي ترا لا انخطبت ولا شي”. منهية الجملة بإبتسامة وهاشتاغ #خطوبة_حلا الترك نذكر ان حلا كانت قد أحيت حفلاً فنياً على مسرح عالم مدهش في مركز دبي التجاري، حيث قدمت باقة متميزة من أغانيها المفضلة والمخصصة للأطفال إضافة إلى مجموعة من آخر إصداراتها.







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