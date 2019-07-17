شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شبكة AMC الأمريكية الستار عن الملامح الأولى للموسم العاشر والجديد من مسلسل الرعب والإثارة The Walking Dead، المقرر عرضه بداية العام المقبل عبر الشبكة.

وظهرت فى الصور الأولى التى كشفت عنها الشبكة، الظهور الأول للممثلة داناى جورورا، التى تلعب دور "ميشون" فى أحداث المسلسل.

وعلى سياق متصل، ستغادر جورورا، المسلسل، بعد عرض الموسم العاشر منه بحسب صحيفة فاريتى، لاشنغالها بعروض أخرى درامية، وستختار الشبكة ممثلة أخرى لخوض التجربة فى حال استكمال المسلسل لموسم جديد.

ودارت أحداث الجزء الأخير من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، فيتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.