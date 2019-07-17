حفيظ دراجي يزور عائلة أبو تريكة في مصر

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:45 صباحاً - نشر المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” صورا من زيارته لمنزل لاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي ” محمد أبو تريكة ” .

وجاء ذلك على إثر استغلاله لوجوده في مصر للتعليق على مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والمقامة حاليا في مصر .

ويظهر دراجي بالصور داخل منزل أبو تريكة وكتب معلقا عليها : ” أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة ” .

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وتابع قائلا : ” شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري ” .

ورد اللاعب ” محمد أبو تريكة ” على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على ” تويتر ” قائلا : ” نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد ” .