صيحة جريئة.. نجمات لا يخجلن من الظهور دون حمالات صدر !

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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:45 صباحاً - لم تكن النجمة كيندال جينر هي الوحيدة التي تعلن صراحة عن اتباعها تلك الصيحة الخاصة بعدم ارتداء حمالات الصدر، فهناك نجمات أخريات يتبعن تلك الصيحة منذ فترة طويلة.
وسبق أن ظهرت بالفعل مجموعة من النجمات في كثير من الفعاليات أثناء سيرهن على السجادة الحمراء وهن يرتدين فساتين رائعة بدون حمالات صدر، ونعرض في القائمة التالية أبرز النجمات اللاتي اتبعن تلك الصيحة الجريئة وتألقن بها خلال الآونة الأخيرة :
كيندال جينر
Kendall-Jenner
سيينا ميلر
Sienna-Miller
غوينيث بالترو
Gwyneth-Paltrow
كيت موس
Kate-Moss
أنجلينا جولي
Angelina-Jolie
جاكي كينيدي
Jackie-Kennedy
جينفر آنيستون
Jennifer-Aniston
سيلينا غوميز
Selena-Gomez
جين فوندا
Jane-Fonda
أليساندرا أمبروزيو
Alessandra-Ambrosio
جيجي حديد
Gigi-Hadid
فيكتوريا بيكهام
Victoria-Beckham
مايلي سايروس
Miley-Cyrus
ريهانا
Rihanna
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.