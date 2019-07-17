صيحة جريئة.. نجمات لا يخجلن من الظهور دون حمالات صدر !

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:45 صباحاً - لم تكن النجمة كيندال جينر هي الوحيدة التي تعلن صراحة عن اتباعها تلك الصيحة الخاصة بعدم ارتداء حمالات الصدر، فهناك نجمات أخريات يتبعن تلك الصيحة منذ فترة طويلة.

وسبق أن ظهرت بالفعل مجموعة من النجمات في كثير من الفعاليات أثناء سيرهن على السجادة الحمراء وهن يرتدين فساتين رائعة بدون حمالات صدر، ونعرض في القائمة التالية أبرز النجمات اللاتي اتبعن تلك الصيحة الجريئة وتألقن بها خلال الآونة الأخيرة :

كيندال جينر

Kendall-Jenner

سيينا ميلر

Sienna-Miller

غوينيث بالترو

Gwyneth-Paltrow

كيت موس

Kate-Moss

أنجلينا جولي

Angelina-Jolie

جاكي كينيدي

Jackie-Kennedy

جينفر آنيستون

Jennifer-Aniston

سيلينا غوميز

Selena-Gomez

جين فوندا

Jane-Fonda

أليساندرا أمبروزيو

Alessandra-Ambrosio

جيجي حديد

Gigi-Hadid

فيكتوريا بيكهام

Victoria-Beckham

مايلي سايروس

Miley-Cyrus

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ريهانا

Rihanna