حقيقة وفاة الفنان حسين الجسمي

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:45 صباحاً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي شائعة حول وفاة الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” إثر تعرضه لوعكة صحية انتقل على إثرها إلى المستشفى .
ليخرج حسين الجسمى للرد على هذه الشائعة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” وكتب : ” لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها .. الحمدلله ” .
كما نشر على صفحته بموقع ” إنستجرام ” أية قرآنية وهي جزء من آية في سورة يوسف وهي : ” فالله خير حافظا ” .. إلى جانب فيديو من حفله الأخير بالمغرب لينفي الخبر بشكل تام .
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