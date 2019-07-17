حقيقة وفاة الفنان حسين الجسمي

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:45 صباحاً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي شائعة حول وفاة الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” إثر تعرضه لوعكة صحية انتقل على إثرها إلى المستشفى .

ليخرج حسين الجسمى للرد على هذه الشائعة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” وكتب : ” لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها .. الحمدلله ” .

كما نشر على صفحته بموقع ” إنستجرام ” أية قرآنية وهي جزء من آية في سورة يوسف وهي : ” فالله خير حافظا ” .. إلى جانب فيديو من حفله الأخير ‏بالمغرب لينفي الخبر بشكل تام .