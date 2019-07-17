انهيار سقف مسجد على المصلين في سوريا

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:45 صباحاً - أفادت مصادر سورية محلية مساء أمس الثلاثاء عن وقوع حادث انهيار سقف جامع ” القدومي ” في حي الجديدة بمدينة حلب أثناء صلاة العشاء .

حيث انهار سقف المسجد على المصلين .. الأمر الذي تسبب في إصابة عشرات الأشخاص من بينهم أطفال .

وأشارت المصادر إلى وجود بعض الأشخاص المحاصرون تحت الأنقاض .

وفور وقوع الحادث انتقلت وحدات من الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث لإخراج المصابين من المسجد .

Advertisements