انهيار سقف مسجد على المصلين في سوريا

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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:45 صباحاً - أفادت مصادر سورية محلية مساء أمس الثلاثاء عن وقوع حادث انهيار سقف جامع ” القدومي ” في حي الجديدة بمدينة حلب أثناء صلاة العشاء .
حيث انهار سقف المسجد على المصلين .. الأمر الذي تسبب في إصابة عشرات الأشخاص من بينهم أطفال .
وأشارت المصادر إلى وجود بعض الأشخاص المحاصرون تحت الأنقاض .
وفور وقوع الحادث انتقلت وحدات من الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث لإخراج المصابين من المسجد .
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