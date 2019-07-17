خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة عبر تويتر.. والجمهور يضعها في قفص الاتهام!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 11:45 صباحاً - تصدّر “هاشتاغ” #خطوبة_حلا_الترك، قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر تويتر، في المملكة العربية السعودية، بآلافِ التغريدات التي تتساءل عن حقيقة الأمر.
ورغم التفاعل الواسع، من قِبل جمهور الفنانة مع “الهاشتاغ”، إلا أنَّه لم يخرج أي ردِّ رسمي، يؤكدُ أو ينفي، خطوبة الفنانة البحرينية الشابة، ابنة المنتج محمد الترك، واقتصر الحديث عن الموضوع، على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تباينت ردود فعلِ محبيها، ما بين التأكيد على ذلك، وأنَّ الفنانة، لا تريدُ الإفصاح في الوقت الحالي، دون توضيح الأسباب، بينما رأى البعض أنَّها مجردُ شائعات.
والمُتابع لحساباتِ، حلا الترك، البالغة من العمر 17 عامًا، عبر السوشال ميديا، يتضحُ له عدم وجود أيَّ حديثٍ عن موضوع الخطوبة، خاصةً وأنَّ الفنانة الشابة تحرصُ دائمًا على التواصل مع محبيها، بكل تفاصيل حياتها أولاً بأول، وتشاركهم كل نشاطاتها الفنيّة أيضًا.
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https://www.instagram.com/p/Bz8l5B_HJQd/quoteoftheday
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