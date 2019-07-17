أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد خلافات امتدت لسنوات أدت إلى قطيعة طويلة بينهما، التقت الفنانة المغربية دنيا بطمة بابنة زوجها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

فقد ظهرت صورة لدنيا وحلا سويا، داخل إحدى المحلات التجارية، وقد كشفت الصورة عن وقوع الصلح بينهما بعدما كانتا قد تبادلتا التصريحات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكانت حلا الترك وشقيقاها “محمد وعبدالله” قد التقوا مؤخرا بوالدهم المنتج البحريني محمد الترك بعد قطيعة طويلة أيضا.

ونشر الترك صورة جمعته بأولاده الثلاثة من زوجته السابقة السيدة منى السابر بحضور ابنته “غزل” من زوجته الحالية الفنانة المغربية دنيا بطمة.

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المنتج البحريني أرفق الصورة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام” بتعليق قال فيه: “الله يحفظكم لي وما انحرم منكم”.

يذكر أن دنيا بطمة كانت د وجهت رسالة لابنة زوجها حلا الترك وشقيقيها “محمد وعبدالله” في شهر رمضان الماضي، حيث طلبت منهما السماح بقولها: “دائما يقال أن دنيا بطمة خطفت رجل وهي إنسانة شريرة، لكن اللي ما تعرفه الناس إني إنسانة طيبة”.

وتابعت باكية: “حبيت حلا وإخوانها يمكن بعض الأحيان أتكلم بشراسة لأني مثل أي بنت أريد ادافع عن نفسي، وبهذا الشهر أقول الله يسامح كل واحد، سواء أنا أخطأت فيكم أو أنتم أخطأتم في حقي بيوم من الأيام”.

وأضافت: “وأنا بقول لكم سامحوني رغم إني أعتقد إني إنسانة طيبة ما عمري آذيت أحد ولا أقدر إني أذي أحد بيوم من الأيام، لهذا بقول لهم في هذا الشهر المسامح كريم، وأقولكم في شهر الغفران كل عام وأنتم بخير لعيال زوجي وأم زوجي”.