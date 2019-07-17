ماجد المصري يرد على أنباء عودته لطليقته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أثارت الفنانة المصرية منى إش إش جدلًا واسعا في الأيام الماضية بعدما قامت بنشر صور لها مع طليقها ووالد أبنائها الفنان ماجد المصري.

منى نشرت صورها مع طليقها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، فكشفت عن صور من حفل الزفاف، وشهر العسل، مما جعل الجمهور يتساءل عن إمكانية عودتهما.

طليقة ماجد المصري كانت سببا في انتشار أنباء عودتهما مرة أخرى وخاصة بعدما كتبت في تعليق عبر حسابها الخاص: «قصة حب ماجد المصري ومنى إش إش قريبا».

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الفنان ماجد المصري قرر أن يحسم هذا الجدل، فقام بنشر صورة له مع زوجته رانيا أبو النصر وكتب معلقا عبر حسابه على «أنستجرام»: «نور عيني وحياة قلبي انتي الحب الأول والأخير ربنا ما يحرمني منك أبدا»، وردت زوجته في تعليق تؤكد على حبها له، وكذلك تمنى لهما عدد من الفنانين السعادة.

واحتفل ماجد المصري منذ أيام بزفاف ابنه أحمد ماجد المصري بحضور عدد كبير من الفنانين ووالدة العريس منى إش إش.

يُذكر أن ماجد المصري تزوج منى إش إش في بداية حياته الفنية وأنجب منها ابنه أحمد وابنته ماهيتاب، ثم انفصل عنها.