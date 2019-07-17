ريهام عبدالغفور تؤدي مناسك العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ريهام شاركت جمهورها في صورة لها من الحرم المكي عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصورة بملابس الإحرام، وعلقت قائلة: «اللهم تقبل».

صورة الفنانة المصرية حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، وتمنى لها الفانز عمرة مقبولة، كما عبر عدد من أصدقائها الفنانين عن إعجابهم بالصورة ومنهم هنا شيحة ورانيا منصور.

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وقد سافر عدد كبير من الفنانين إلى السعودية لأداء العمرة ومنهم محمد هنيدي، سامح حسين، شيماء سيف، وغيرهم.

يذكر أن يهام عبدالغفور شاركت مع دينا الشربيني، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، في أول بطولة مطلقة للأخيرة، وشاركهما البطولة كل من أحمد السعدني، وأحمد داوود، وجمال سليمان، وسوسن بدر، وعدد من النجوم.

ريهام حققت نجاحا كبيرا من خلال دورها في العمل، حيث غيرت من جلدها تماما وقدمت دور زوجة خائنة.

وقد ترددت عدد من الأقاويل عن وجود خلافات بين ريهام وبين دينا الشربيني خلال العمل، ونفت ريهام ذلك وأكدت على قوة صداقتها بدينا الشربيني.